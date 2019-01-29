Dha Dış - Türk Asıllı Polis Şefi, İsviçre Federal Polis Teşkilatı'na Başkan Yardımcısı Olarak Atandı
1 saat önce
Türk asıllı polis şefi, İsviçre Federal Polis Teşkilatı'na başkan yardımcısı olarak atandıSelma Stroppel, Basel (DHA) - İsviçre'de, polis teşkilatının kilit noktalarından birine Türk asıllı polis şefi Emre Ertan 'başkan yardımcısı' olarak atandı.
Türk asıllı polis şefi, İsviçre
Federal Polis
Teşkilatı'na başkan yardımcısı olarak atandı Selma
Stroppel, Basel
(DHA
) - İsviçre'de, polis teşkilatının kilit noktalarından birine Türk asıllı polis şefi Emre Ertan 'başkan yardımcısı' olarak atandı. Emre Artan'ın atama duyurusu, İsviçre devleti resmi internet sitesinde yayınlandı.
Türk pasaportu da olan Ertan, 1 Mayıs
'ta göreve başlayacak. Emre Ertan, İsviçre Federal Polis Teşkilatı'nın kimlik ve Interpol işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapacak. Şu anda Neuenburg (Neuchatel) Kantonu polis birimi başkan yardımcısı olarak görev yapmakta olan Ertan, Lozan
Üniversitesi'nde uygulamalı ceza hukuku yüksek lisansı yaptıktan sonra, polis teşkilatı içinde kariyer yaptı.
Annesi İskoçyalı, babası Türk olan Emre Ertan, 1974 yılında doğdu. İsviçre'nin yanında, Türk ve İngiliz pasaportu da taşıyan Emre Ertan evli ve bir kız çocuk babası.
(Tür: Dış)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:04 Kaynak: DHA
Kerç Boğazı'ndaki Yangında Ölen Ağabeyini Üniformasıyla Uğurladı
Avrupa'nın Dev Ülkesi Polis Teşkilatı Başkan Yardımcılığına Türk İsmi Getirdi
İsrail, Kenevir İhracatı İçin Harekete Geçti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Trump'ın Danışmanı Arasında Suriye Zirvesi