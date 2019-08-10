Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ ' Türk askeri, Kosovalı çocukların yüzünü 'bayramlık' ile güldürdü
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DHA DIŞ ' Türk askeri, Kosovalı çocukların yüzünü 'bayramlık' ile güldürdü

38 dakika önce

DHA DIŞ ' Türk askeri, Kosovalı çocukların yüzünü 'bayramlık' ile güldürdüEnis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da görevli Türk askeri, Kurban Bayramı arifesinde ihtiyaç sahibi Kosovalı çocuklara bayramlık kıyafet yardımında bulundu.

DHA DIŞ ' Türk askeri, Kosovalı çocukların yüzünü 'bayramlık' ile güldürdü
Enis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da görevli Türk askeri, Kurban Bayramı arifesinde ihtiyaç sahibi Kosovalı çocuklara bayramlık kıyafet yardımında bulundu.
Kosova'da Barış Gücü (KFOR) bünyesi altında 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri, her türlü destekle Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor. Mehmetçik Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren şehrinde ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet ile ailelere gıda ve hijyen ürünleri içeren yardım paketleri dağıttı.
ÇOCUKLARI, TÜRK ASKERLERİ GİYDİRDİ
Çocuklara kendi elleriyle bayramlık kıyafetlerini giydiren Türk askeri, daha sonra ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına tek tek giderek gıda ve hijyen ürünlerini içeren kolilerini bıraktı. Ailelerin bayramlarını kutlayan Türk askeri, Türkiye Cumhuriyetinin her zaman Kosova halkının yanında olacağını söyledi. Türk askerlerinin tarafından yardım paketi ve torununa bayramlık kıyafet verildiğini söyleyen Besa Krasniçi isimli vatandaş, Mehmetçiğin 20 yıldan bu yana her türlü destekle yanlarında olduğunu söyledi. Türk askerine ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Krasniçi, 'Allah Türkiye Cumhuriyetini başımızdan eksik etmesin' dedi.
Prizren, Kosova, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:22 Kaynak: DHA
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