Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Türk Derneklerine Saldıran PKK Yandaşlarının Cezası Artırıldı

Dha Dış - Türk Derneklerine Saldıran PKK Yandaşlarının Cezası Artırıldı

1 saat önce

Dha DIŞ - Türk derneklerine saldıran PKK yandaşlarının cezası artırıldı-Paris İstinaf Mahkemesi, Türk derneklerine saldıran PKK yandaşlarına verilen cezayı artırdıEngin Akgürbüz, Paris (DHA) ?

Dha DIŞ - Türk derneklerine saldıran PKK yandaşlarının cezası artırıldı

- Paris İstinaf Mahkemesi, Türk derneklerine saldıran PKK yandaşlarına verilen cezayı artırdı

Engin Akgürbüz, Paris (DHA) ? Fransa'da İstinaf Mahkemesi, 2016'da Türk derneklerine saldıran PKK yandaşlarına verilen cezanın artırılmasına hükmetti.

Valence ve Montelimar kentlerindeki Türk kültür derneklerine 2016 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında molotof kokteyli ile saldırı düzenleyen üç PKK yandaşı, Paris Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.

İlk duruşmada, PKK yandaşlarının avukatları bunun bir terör suçu değil, bir 'adi vaka' olduğunu savunmuş, ancak mahkeme saldırıları 'terör suçu' kabul ederek, 25 yaşındaki saldırgana ertelemeli 3 yıl, 31 yaşındaki saldırgana 2 yıl, 24 yaşındaki saldırgana da 9 ayı ertelemeli 18 ay hapis cezası vermişti.

İSTİNAF MAHKEMESİ DE 'TERÖR SUÇU' DEDİ

Paris Ceza Mahkemesi'nin verdiği cezayı yetersiz bulan Paris başsavcısı, davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı. Bu hafta yapılan duruşmada mahkeme, ilk mahkemenin kabul ettiği 'terör suçu işleme' suçunun gerçekleştiğini onayarak, sanıkların cezalarını artırdı.

İSTİNAF MAHKEMESİ CEZALARI ARTIRDI

İstinaf Mahkemesi, 25 yaşındaki sanığın ertelemeli olan 3 yıl hapis cezasının kesinleşmesine; 31 yaşındaki sanığın cezasının 2 yıldan 4 yıla çıkarılmasına, 24 yaşındaki sanığın ise 18 ay kesin hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, her 3 PKK yandaşının sicillerine de 'terör suçundan mahküm' ibaresinin yazılmasına karar verdi.

TÜRK DERNEKLERİNE SALDIRMIŞLARDI

Valence Türk Derneği, 23 Temmuz ve 22 Ağustos; Montelimar şehrindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Türk kültür derneği ve camisi de 8 Ağustos 2016 tarihlerinde saldırıya uğramıştı. Molotof kokteyli ve taşlarla düzenlenen saldırılarda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana gelmişti.

Saldırganlar güvenlik kameralarınca tespit edilmiş; polisin olay yerinde yaptığı incelemede gözaltına alınan PKK yandaşlarının DNA izlerine rastlanmıştı. Yine yapılan teknik incelemede saldırganların cep telefonlarının olay yerindeki baz istasyonlarından sinyal almış oldukları saptanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:33 Kaynak: DHA
DHA, PKK, Güncel
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