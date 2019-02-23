Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Türk Gemisi İtalya'da Karaya Oturdu - 2 - Ek Görüntülerle

Dha Dış - Türk Gemisi İtalya'da Karaya Oturdu - 2 - Ek Görüntülerle

26 dakika önce

Türk kargo gemisi Efe Murat, İtalya'da karaya oturdu.

Dha Dış - Türk Gemisi İtalya'da Karaya Oturdu - 2 - Ek Görüntülerle, System.String[]
Türk kargo gemisi Efe Murat, İtalya'da karaya oturdu.

Edinilen bilgiye göre Efe Murat isimli Türk kargo gemisi,  kötü hava koşulları nedeniyle Bari kenti sahilinde karaya oturdu. Gemide 15 Türk mürettebatın bulunduğu belirtiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kurtarma ekiplerinin çalışması

Geminin görüntüsü

Gemini fotoğrafı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:15 Kaynak: DHA

Efe Murat, İtalya, Güncel
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