Dha Dış - Türk Gemisi İtalya'da Karaya Oturdu - 2 - Ek Görüntülerle
26 dakika önce
Türk kargo gemisi Efe Murat, İtalya'da karaya oturdu.
Türk kargo gemisi Efe Murat
, İtalya
'da karaya oturdu.
Edinilen bilgiye göre Efe Murat isimli Türk kargo gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle Bari kenti sahilinde karaya oturdu. Gemide 15 Türk mürettebatın bulunduğu belirtiliyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kurtarma ekiplerinin çalışması
Geminin görüntüsü
Gemini fotoğrafı
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:15 Kaynak: DHA
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