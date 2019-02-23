Dha Dış - Türk Gemisi İtalya'da Karaya Oturdu - 2 - Ek Görüntülerle
22 dakika önce
Dha DIŞ - Türk gemisi İtalya'da karaya oturduİTALYA (DHA) - Türk kargo gemisi Efe Murat, İtalya'da karaya oturdu.
Dha DIŞ - Türk gemisi İtalya
'da karaya oturdu
İTALYA (DHA
) - Türk kargo gemisi Efe Murat
, İtalya'da karaya oturdu.
Edinilen bilgiye göre Efe Murat isimli Türk kargo gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle Bari kenti sahilinde karaya oturdu. Gemide 15 Türk mürettebatın bulunduğu belirtiliyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:18 Kaynak: DHA
Ankara'da Trafikte Ölümüne Kavga Kamerada
Ankara'da İki Şoförün Kavgası Kameralara Yansıdı
Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü
Bakan Pekcan'dan Fahiş Fiyatlı Ürün Uyarısı