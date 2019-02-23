Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Türk Gemisi İtalya'da Karaya Oturdu - 2 - Ek Görüntülerle

Dha Dış - Türk Gemisi İtalya'da Karaya Oturdu - 2 - Ek Görüntülerle

22 dakika önce

Dha DIŞ - Türk gemisi İtalya'da karaya oturduİTALYA (DHA) - Türk kargo gemisi Efe Murat, İtalya'da karaya oturdu.

Dha DIŞ - Türk gemisi İtalya'da karaya oturdu

İTALYA (DHA) - Türk kargo gemisi Efe Murat, İtalya'da karaya oturdu.

Edinilen bilgiye göre Efe Murat isimli Türk kargo gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle Bari kenti sahilinde karaya oturdu. Gemide 15 Türk mürettebatın bulunduğu belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:18 Kaynak: DHA

Efe Murat, İtalya, DHA, Güncel
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