Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Türk Heyeti Yeni Zelanda'da

Dha Dış - Türk Heyeti Yeni Zelanda'da

19 dakika önce

– Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere yönelik, 50 kişinin hayatını kaybettiği katliamların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da içinde yer aldığı Türk heyeti, Christchurch Havalimanı'na indi.

Dha Dış - Türk Heyeti Yeni Zelanda'da, System.String[]
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere yönelik, 50 kişinin hayatını kaybettiği katliamların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da içinde yer aldığı Türk heyeti, Christchurch Havalimanı'na indi.

Heyet, Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin tarafından havalimanında karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, "Yeni Zelanda'da terör saldırısına hedef olan kardeşlerimize destek olmak, yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi iletmek üzere #Christchurch'tayız." mesajını paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yine Twitter hesabından, "Hain terör saldırısına maruz kalan kardeşlerimize destek olmak ve Yeni Zelanda halkıyla dayanışmamızı göstermek üzere Christchurch'teyiz. İslamofobiye karşı topyekün mücadele etmeliyiz." mesajını yayınladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:18 Kaynak: DHA

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