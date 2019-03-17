Dha Dış - Türk Heyeti Yeni Zelanda'da
19 dakika önce
– Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere yönelik, 50 kişinin hayatını kaybettiği katliamların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da içinde yer aldığı Türk heyeti, Christchurch Havalimanı'na indi.
– Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentindeki camilere yönelik, 50 kişinin hayatını kaybettiği katliamların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun da içinde yer aldığı Türk heyeti, Christchurch Havalimanı'na indi.
Heyet, Türkiye
'nin Wellington
Büyükelçisi Ahmet Ergin
tarafından havalimanında karşılandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter
hesabından, "Yeni Zelanda'da terör saldırısına hedef olan kardeşlerimize destek olmak, yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi iletmek üzere #Christchurch'tayız." mesajını paylaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
da yine Twitter hesabından, "Hain terör saldırısına maruz kalan kardeşlerimize destek olmak ve Yeni Zelanda halkıyla dayanışmamızı göstermek üzere Christchurch'teyiz. İslamofobiye karşı topyekün mücadele etmeliyiz." mesajını yayınladı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:18 Kaynak: DHA
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