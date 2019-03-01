Dha Dış - Türk ve Rus Diplomatların Objektifinden Türkiye ve Rusya

Biri Rus diğeri Türk, iki diplomatın objektiflerinden Türkiye-Rusya fotoğraf sergisi Moskova'da ilişkileri güçlendirmek için kapılarını Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ( MGIMO) yeni kampüs fuaye salonunda açtı.

Biri Rus diğeri Türk, iki diplomatın objektiflerinden Türkiye-Rusya fotoğraf sergisi Moskova'da ilişkileri güçlendirmek için kapılarını Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ( MGIMO) yeni kampüs fuaye salonunda açtı.



Uzun yıllar Türkiye'deki Rusya Büyükelçiliği'nde Basın Ataşeliği yapan ve aynı zamanda Türkolog olan İgor Mityakov ve Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği Basın Müşaviri Orhan Gazigil'in objektiflerinden Türkiye ve Rusya fotoğrafları sergiye katılanlardan tam not aldı.



Moskova Yunus Emre Kültür Merkezi'nin ve Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda gerçekleştirilen fotoğraf sergisine Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın yanı sıra Rusya'daki Türk iş dünyası ve üniversite öğrencileri büyük ilgi gösterdiler.



"SON DERECE GÜZEL LAR SEÇMİŞLER"



Konu ile ilgili DHA'ya açıklamada bulunan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, "Diplomatların görevi malumunuz gittikleri ülkede hem görevlerini yapmak hem de bulundukları ülkede kendi ülkelerini tanıtmaktır. Bugün burada iki diplomatın gözünden Türkiye ve Rusya sergisini açtık. Çok köklü ilişkilere sahip iki ülke. Buradaki sergide de bugün iki diplomat ülkeleri nasıl gördüklerini tanıtıyor. Aslında fotoğrafların güzelliğini görünce diplomatların bu ülkeleri ne kadar sevdiklerini de görüyorsunuz. Son derece güzel fotoğraflar seçmişler ve sergilemişler bu serginin de Kültür ve Turizm Yılı bağlamında ilişkilerimize önemli katkıda bulunacağına inanıyorum." dedi.



"İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNE FAYDA SAĞLAMASINI ÜMİT EDİYORUM"



Orhan Gazigil, Rusya'da kendi çektiği fotoğraflar ile Türkiye'de Rus diplomat Mityakov'un çektiği fotoğrafları sergilediklerini belirterek, "Bu serginin iki ülke kültürel ilişkilerine fayda sağlamasını ümit ediyorum. Bundan sonra da burada bulunduğumuz süre içerisinde bu ilişkilerin gelişmesi için hem mesai harcamaya hem de fotoğrafçılık alanında çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.



"TÜRKİYE HAKİKATEN ÇOK GÜZEL BİR ÜLKE"



İgor Mityakov ise projeyi özellikle Rusya-Türkiye ilişkileri, insani ve kültürel boyutuna katkı sağlamak amacıyla yaptıklarını ifade ederek, "Altı sene Türkiye'de basın ataşesi olarak çalıştım. Bol bol fotoğraf çekmeye çalıştım. Türkiye hakikaten çok güzel bir ülke tabiat çeşitliliği ve kültürel mirası. Görevim sırasında sıcakkanlı insanlarla karşılaştım. Bunlar fotoğraflarda yer alıyor." Dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ







-Sergiden detay görüntüler



-Büyükelçi Mehmet Samsar ile röportaj



-Orhan Gazigil ile röportaj



-İgor Mityakov ile röportaj

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