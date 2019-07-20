Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Türk Yıldızları'ndan KKTC'de gösteri uçuşu
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DHA DIŞ - Türk Yıldızları'ndan KKTC'de gösteri uçuşu

1 saat önce

TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi takımı Türk Yıldızları, Girne'de yaptığı gösteri uçuşu ile nefes kesti.

DHA DIŞ - Türk Yıldızları'ndan KKTC'de gösteri uçuşu, System.String[]
TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi takımı Türk Yıldızları, Girne'de yaptığı gösteri uçuşu ile nefes kesti.
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Girne limanda gerçekleşen gösteriyi binlerce kişi izledi. Yarım saat süren Türk Yıldızları gösteri uçuşunda, 6 uçak yer aldı. Çeşitli akrobasi hareketlerinin yer aldığı gösteri vatandaşlar tarafından büyük bir coşku ve heyecanla takip edildi.  Gösteri sırasında Türk Yıldızları tim lideri telsizle gösteri yerine bağlanarak, halkın bayramını kutladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR


- Lefkoşa
Girne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:26 Kaynak: DHA
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