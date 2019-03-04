Son Dakika Haberleri: Dha Dış -  Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu Polislerine Molotoflu Saldırı

Dha Dış -  Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu Polislerine Molotoflu Saldırı

11 dakika önce

Yüzleri maskeli 50 kişilik grup, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nu koruyan polislere molotof kokteyli ve taşlarla saldırdı.

Dha Dış -  Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu Polislerine Molotoflu Saldırı, System.String[]
Yüzleri maskeli 50 kişilik grup, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nu koruyan polislere molotof kokteyli ve taşlarla saldırdı.

Edinilen bilgiye göre saldırı Cumartesi gecesi meydana geldi. Selanik Aristoteles Üniversitesinden çıkan yüzleri maskeli bir grup, Türk Konsolosluğunu koruyan Yunan polis ekiplerine molotof kokteyli ve taşlarla saldırdılar. Olay yerine takviye gelen polis ekipleri, yaklaşık 50 kişiden oluşa guruba göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Bir saat süren olaylarda 15 kişi gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı. Kaçan diğer saldırganlar ise üniversite binasına geri çekildiler. Atılan molotof kokteylleri 4 aracın yanmasına neden oldu. Yanan araçlar olay yerine sevk edilen itfaiye tarafından söndürüldü.

Atina'da da 40 maskeli saldırgan, bir polis noktasına saldırdı. Molotof kokteyli ve taşlarla yapılan saldırıda polis araçları ve bir işyeri zarar gördü.

SALDIRI İLK DEĞİL

Geçen ay yine Selanik'teki Türk Konsolosluğu yakınlarında bulunan polislere molotof kokteylli saldırı düzenlenmiş; saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında Türk Başkonsolosluğu binasının yakınında bulunan polis kulübesine molotofkokteylli ve taşlı saldırı düzenlenmiş; 3 araç zarar görmüştü.

Geçtiğimiz ay da öğlen saatlerinde anarşist grup Rubikonas üyeleri, Atina'nın merkezinde bulunan İsviçre Büyükelçiliği'ne zorla girip sloganlar atarak yazılı bildiriler dağıtmış; 4 kişi gözaltına alınmıştı. - Chokona

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:03 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Artvin'in Yusufeli İlçesi 150 Yılda 7 Kez Yer Değiştirdi Çıplak Fotoğrafları İnternette Satışa Çıkan Genç Kız, Kendini Astı

Türkiye-Moldova Maçında Bütün Biletler Satıldı Güzel Oyuncu Yasemin Kay Allen'den Yılanlı Video
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 10:14:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış -  Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu Polislerine Molotoflu Saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]