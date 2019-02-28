Dha Dış - Türkiye ve KKTC Yatırım ve İş Birliği Konferansı Başladı

Dha DIŞ - Türkiye ve KKTC Yatırım ve İş Birliği Konferansı başladıSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- TÜRKİYE İş Kadınları Derneği (TİKAD) ile Doğu Akdeniz Politika Derneği'nin (DAPD) düzenlediği 'Türkiye ve KKTC Yatırım ve İş Birliği Konferansı' Girne'de başladı.

Dha DIŞ - Türkiye ve KKTC Yatırım ve İş Birliği Konferansı başladı



Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- TÜRKİYE İş Kadınları Derneği (TİKAD) ile Doğu Akdeniz Politika Derneği'nin (DAPD) düzenlediği 'Türkiye ve KKTC Yatırım ve İş Birliği Konferansı' Girne'de başladı.



Girne Merit Royal Premium Otel'de 1030'da başlayan konferansın açılışına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, DAPD Başkanı Daryal Batıbay, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli ve aralarında Demet Sabancı Çetindoğan, Ayşe Cevahir Ersoy, Hediye Güral Gür, Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak'ın da bulunduğu iş dünyası ve turizm sektörü temsilcileri ile diğer davetliler katıldı. KKTC Başbakanı Tufan Erhürman da, konferans için düzenlenen öğle yemeğine katıldı.



BULUT YATIRIMCILAR GİTTİKLERİ ÜLKELERE GÜVEN DUYMALI



Konferansta ilk konuşmayı TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut yaptı. Bulut, TİKAD olarak kadınların ekonomide olmazsa olmaz olduğunu söylüyoruz. Kadınların ekonomiye katılımı ile dünya ekonomisine katma değer katacağı tescillenmiştir. Mutlaka ekonomik hayatta eşitliği sağlamak zorundayız. Bizler, erkeklerin üç katı çalışıyoruz. Bir ülkenin gelişebilmesi kadın-erkek herkesin çok çalışmasından ve tembelliği reddetmesinden geçer. KKTC'li yetkililerden Kıbrıs'a yapılacak yatırımlarda kadınlara karşı ayrımcılık tanınmasını rica ediyorum. Özel sektör ve yatırımcılarda kadınların önünün açılmasını umut ediyorum. Yatırımcılar gittikleri ülkelere güven duymalı. Engelleri kaldırmak liderlerin işi. Kapitalizmin sonuna geldiğini görüyorum. Kapitalizm insan odaklı değil. Sermaya serbest dolaşabiliyor. Ürünler serbest dolaşabiliyor. Ama insanlar serbest dolaşamıyor diye konuştu.



Doğu Akdeniz Politika Derneği Başkanı Daryal Batıbay da, toplantının oturumları hakkında bilgi vererek, KKTC ekonomisinin var olması için Tüwrkiye'nin iş birliği ve desteğine ihtiyacı olduğunu söyledi.



SORUN DA HAYAT DA DEVAM EDİYOR



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, 'Bir yandan Kıbrıs sorunu devam ediyor ama hayat da durmuyor. Akıp giden zaman içerisinde Kıbrıs Türk halkının daha kaliteli bir yaşama ulaşma mücadelesinin de başarıya ulaşması gerekmektedir. Bu çerçevede KKTC'de uygun yatırımların gerçekleştirilmesine müsait bir ortamın oluşması da son derece önemlidir' şeklinde konuştu.



Akıncı şöyle devam etti 'Geçtiğimiz yıl Türk Lirası'nın önce kademeli olarak, Ağustos ayında ise sert bir şekilde değer kaybetmesi sonunda KKTC ekonomisinde ciddi bir belirsizlik ve kriz ortaya çıktı. Hizmet sektörü ağırlıklı bir ada ekonomisi olmamızdan dolayı, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan ziyadesiyle etkilendik. İthal ettiğimiz girdilerimizin fiyatları, dolayısıyla maliyetlerimiz arttı. Ev ve araba kredileri döviz cinsinden olduğundan, çok sayıda yurttaşımız Türk Lirası'nın değer kaybetmesinden son derece olumsuz etkilendiler. 'Ekonomimizi döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı nasıl daha dayanaklı hale getirebiliriz' 'Bu konuda Türkiye ve KKTC olarak nasıl bir iş birliği yapabiliriz? 'Kadını ile erkeği ile tüm iş insanlarımız bu konuda neler yapabilirler' 'Ne gibi öneriler getirebilirler? Bunlar kuşkusuz çok güncel ve önemli konular.?



KKTC Başbakanı Tufan Erhürman da, KKTC, yüksek öğretim, turizm ve bilişim alanında yatırım yapmaya uygundur. Bürokratik engellerin de hızla kalkacağını taahühüt ederim dedi.



'BÜYÜMENİN FORMÜLÜ DEVLET POLİTİKASI'



Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, 'Biz büyümenin formülünü yüksek katma değerli mal ve hizmet üretimi sağlayacak yatırımları ülkeye çekmek ve bunların arkasında kararlılıkla duran bir devlet politikasını hayata geçirmekte görüyoruz. Mevcut Yatırım ve Teşvik Sistemimize baktığımız zaman; yüzde 100'e varan yatırım indirimleri, gümrük vergisi ve fon muafiyetleri, makine ve teçhizat alımında KDV muafiyetleri, arazi, arsa ve bina temini, inşaat ruhsatı ile ilgili vergi, resim harç gibi muafiyetler, sermaye artırımları ile ilgili pul vergisi indirimi, ipotek işlemleri ile ilgili harç indirimi ve vergi mevzuatı altında uygulanan teşvikler' diye konuştu.



Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun da, 'Türkiye ile KKTC olarak dünden daha iyi yere gedeceğiz. KKTC bizim için çok önemlidir. Bu başkadır. Türkiye ile KKTC arasında atılması gereken adımların kısa sürede atılacağına inanıyorum' dedi.



Konferans, sunumların ardından bu akşam sona erecek.

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