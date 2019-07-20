DHA DIŞ - Uçağın kanadına tırmanan adam panik yarattı
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Uçağın kanadına tırmanan adam panik yarattıNijerya, (DHA)- Nijerya'da bir adam uçak kalkmadan önce uçağın kanadına tırmandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:52 Kaynak: DHA
Uçağın kanadına tırmanan adam panik yarattı Nijerya
, (DHA
)- Nijerya'da bir adam uçak kalkmadan önce uçağın kanadına tırmandı. Adamın bu hareketi uçaktaki yolcuların panik yaşamasına neden oldu.
Olay Lagos şehrindeki Murtala Muhammed Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Uçağın içindeki bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde, bir adamın Boeing 737
tipi uçağın sol kanadına tırmandığı görüldü. Adamı gören yolcuların panik yaşadığı ve kabin ekibinden uçağın kapısının açılmasını istedikleri bildirildi. Yetkililer, adamın uçağın kanadına nasıl tırmandığını bilmediklerini söylerken, adam polisler tarafından gözaltına alındı.
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