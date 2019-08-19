DHA DIŞ- Uganda'da petrol tankeri patladı: 10 ölü

Uganda'da petrol tankeri 2 taksi ile çarpıştı. Çarpışma sonrası meydana gelen patlamada, 10 kişi yaşamını yitirdi.

Petrol tankeri, Uganda'nın Rubirizi bölgesinde, 2 taksi ile çarpıştıktan sonra patladı. Patlamada 10 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, çok sayıda yaralının olduğunu ve patlama sonrası çıkan yangının çevredeki işletme ve yerleşim yerlerine de sıçradığını duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Patlayan tankerden yükselen alevler