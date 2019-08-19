Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Uganda'da petrol tankeri patladı 10 ölü
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DHA DIŞ- Uganda'da petrol tankeri patladı 10 ölü

44 dakika önce

Uganda'da petrol tankeri patladı 10 ölüUganda, (DHA)- Uganda'da petrol tankeri 2 taksi ile çarpıştı.

Uganda'da petrol tankeri patladı 10 ölü
Uganda, (DHA)- Uganda'da petrol tankeri 2 taksi ile çarpıştı. Çarpışma sonrası meydana gelen patlamada, 10 kişi yaşamını yitirdi.
Petrol tankeri, Uganda'nın Rubirizi bölgesinde, 2 taksi ile çarpıştıktan sonra patladı. Patlamada 10 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, çok sayıda yaralının olduğunu ve patlama sonrası çıkan yangının çevredeki işletme ve yerleşim yerlerine de sıçradığını duyurdu.
DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:55 Kaynak: DHA
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