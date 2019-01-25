Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Ukrayna, AB Ülkelerine Kaçak Giriş Teşebbüslerinin İstatistiğini Yayınladı

Dha Dış - Ukrayna, AB Ülkelerine Kaçak Giriş Teşebbüslerinin İstatistiğini Yayınladı

2 saat önce

–Türkiye ile Ukrayna'nın 'kimlikle seyahat' uygulamasına geçmesinin ardından, Ukrayna üzerinden AB ülkelerine kaçak girmeye çalışan Türk vatandaşlarının sayısında ciddi artış kaydedildi.

Dha Dış - Ukrayna, AB Ülkelerine Kaçak Giriş Teşebbüslerinin İstatistiğini Yayınladı, System.String[]
–Türkiye ile Ukrayna'nın 'kimlikle seyahat' uygulamasına geçmesinin ardından, Ukrayna üzerinden AB ülkelerine kaçak girmeye çalışan Türk vatandaşlarının sayısında ciddi artış kaydedildi.

Ukrayna Devlet Sınır Güvenlik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, Ukrayna'da 2018 yılında ülke sınırını kaçak yollarla geçme girişiminde bulunan 70 Türk vatandaşı yakalandı.

2018 yılında Ukrayna'da yasa dışı olarak bulunduğu tespit edilen 50 kaçak Türk vatandaşı hakkında da yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Ukrayna gümrük kapılarında geçen sene 490 Türk vatandaşının ise ülkeye girişine izin verilmediği belirtildi.

Açıklamaya göre, Ukrayna sınırını yasa dışı yollardan geçme girişiminde bulunurken yakalanan yabancı ülke vatandaşlarının toplam sayısı 2017'ye göre yüzde 26 artarak bin 130 kişiye yükseldi. Bu kişilerin 842'si Ukrayna üzerinden AB ülkelerine kaçak girmeye çalışırken gözaltına alındı.

Ukrayna sınırlarında geçen sene yakalanan kaçak göçmenlerin çoğunu Vietnam (332 kişi), Bangladeş (151 kişi), Moldova (103 kişi), Türkiye (70 kişi), Irak (60 kişi), Afganistan (49 kişi), Pakistan (47 kişi) ve Hindistan (46 kişi) vatandaşları oluşturuyor. - Kerem

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:10 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Ukrayna, Güncel
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