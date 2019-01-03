Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Ukrayna'da 2 Türk Kız Öğrenci Evlerinde Ölü Bulundu

Dha Dış - Ukrayna'da 2 Türk Kız Öğrenci Evlerinde Ölü Bulundu

1 saat önce İlandır

Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kız, yaşadıkları evde ölü bulundu.

Dha Dış - Ukrayna'da 2 Türk Kız Öğrenci Evlerinde Ölü Bulundu, System.String[]
Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kız, yaşadıkları evde ölü bulundu. Kendilerinden 3 gündür haber alamayan bir arkadaşlarının bugün sabah saatlerinde polise giderek durumu bildirmesi sonrası, polis öğrencilerin yaşadığı eve gitti. Kiralık olan dairede kızların cansız bedenleri ile karşılaşan ekipler, yaptıkları incelemede öğrencilerin öldürülmüş olduklarını tespit etti. Öğrencilerin Harkov Üniversitesi'nde okudukları belirtildi.

UKRAYNA BASINI: "ÖLDÜRÜLEN KIZLARDAN BİRİ AİLESİNE ESKİ ARKADAŞI TARAFINDAN 'TAKİP EDİLDİĞİNİ' SÖYLEMİŞ"

Ukrayna basınında çıkan haberlerde, hayatını kaybeden öğrencilerden birinin, olaydan kısa süre önce ailesine, Türk vatandaşı olan eski erkek arkadaşının kendisini takip ettiği yönünde şikayette bulunduğu belirtildi.

Cesetlerin bulunduğu kiralık dairenin sahibi ile hayatını kaybeden genç kızlardan birinin eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Türk vatandaşının da polis tarafından sorguya alındığı bildirildi.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntüler

Binadan görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Polis yetkilisinin açıklaması - Kerem

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:06 Kaynak: DHA

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