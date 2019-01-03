Dha Dış - Ukrayna'da 2 Türk Kız Öğrenci Evlerinde Ölü Bulundu
1 saat önce İlandır
Dha DIŞ - Ukrayna'da 2 Türk kız öğrenci evlerinde ölü bulunduSonat Kerem, Ukrayna (DHA) - Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kız, yaşadıkları evde ölü bulundu.
Dha DIŞ - Ukrayna
'da 2 Türk kız öğrenci evlerinde ölü bulundu
Sonat Kerem, Ukrayna (DHA
) - Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kız, yaşadıkları evde ölü bulundu. Kendilerinden 3 gündür haber alamayan bir arkadaşlarının bugün sabah saatlerinde polise giderek durumu bildirmesi sonrası, polis öğrencilerin yaşadığı eve gitti. Kiralık olan dairede kızların cansız bedenleri ile karşılaşan ekipler, yaptıkları incelemede öğrencilerin öldürülmüş olduklarını tespit etti. Öğrencilerin Harkov Üniversitesi'nde okudukları belirtildi.
UKRAYNA BASINI ÖLDÜRÜLEN KIZLARDAN BİRİ AİLESİNE ESKİ ARKADAŞI TARAFINDAN 'TAKİP EDİLDİĞİNİ' SÖYLEMİŞ
Ukrayna basınında çıkan haberlerde, hayatını kaybeden öğrencilerden birinin, olaydan kısa süre önce ailesine, Türk vatandaşı olan eski erkek arkadaşının kendisini takip ettiği yönünde şikayette bulunduğu belirtildi.
Cesetlerin bulunduğu kiralık dairenin sahibi ile hayatını kaybeden genç kızlardan birinin eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Türk vatandaşının da polis tarafından sorguya alındığı bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:12 Kaynak: DHA
Son Dakika! Ukrayna'da Üniversite Öğrencisi İki Türk Kızı, Yaşadıkları Evde Ölü Bulundu
İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad Bir Süre Daha Yerinde Kalacak
İlaç Sektöründe 74 Milyar Dolarlık Dev Satın Alma
Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi