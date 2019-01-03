Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Ukrayna'da 2 Türk Kız Öğrenci Evlerinde Ölü Bulundu (2) – Ek Bilgi

Dha Dış - Ukrayna'da 2 Türk Kız Öğrenci Evlerinde Ölü Bulundu (2) – Ek Bilgi

46 dakika önce İlandır

Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kız, yaşadıkları evde ölü bulundu.

Dha Dış - Ukrayna'da 2 Türk Kız Öğrenci Evlerinde Ölü Bulundu (2) – Ek Bilgi, System.String[]
Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kız, yaşadıkları evde ölü bulundu. Kendilerinden 3 gündür haber alamayan bir arkadaşlarının bugün sabah saatlerinde polise giderek durumu bildirmesi sonrası, polis öğrencilerin yaşadığı eve gitti. Kiralık olan dairede kızların cansız bedenleri ile karşılaşan ekipler, yaptıkları incelemede öğrencilerin öldürülmüş olduklarını tespit etti. Öğrencilerin Harkov Üniversitesi'nde okudukları belirtildi.

UKRAYNA BASINI: "ÖLDÜRÜLEN KIZLARDAN BİRİ AİLESİNE ESKİ ARKADAŞI TARAFINDAN 'TAKİP EDİLDİĞİNİ' SÖYLEMİŞ"

Ukrayna basınında çıkan haberlerde, hayatını kaybeden öğrencilerden birinin, olaydan kısa süre önce ailesine, Türk vatandaşı olan eski erkek arkadaşının kendisini takip ettiği yönünde şikayette bulunduğu belirtildi.

Cesetlerin bulunduğu kiralık dairenin sahibi ile hayatını kaybeden genç kızlardan birinin eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Türk vatandaşının da polis tarafından sorguya alındığı bildirildi.

 

FAHRİ KONSLOS BELIY: "ÖLENLER TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİYDİ"

Türkiye'nin Harkov Fahri Konsolosu Vladimir Belıy, Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan 20 ve 22 yaşlarındaki iki Türk vatandaşının, Harkov'da Valentinovskaya Caddesi üzerindeki bulunan bir apartman dairesinde ölü bulundukları bilgisini verdi.

EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI: "GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA BAŞLATTIK"

Harkov Emniyet Müdür Yardımcısı Sergey Çij, yaptığı açıklamada, bugün sabah Harkov'da kiralık bir dairede iki kız üniversite öğrencisinin cansız bedenlerini bulmaları sonrası, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntüler

Binadan görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Polis yetkilisinin açıklaması

(GÖRÜNTÜLER DGS'DE) - Kerem

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:26 Kaynak: DHA

Ukrayna, Güncel
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