Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Ukrayna'da 2 Türk Kız Öğrencinin Öldürülmesi? Yerel Basın 'şüpheli Erkek Arkadaş,...

Dha Dış - Ukrayna'da 2 Türk Kız Öğrencinin Öldürülmesi? Yerel Basın 'şüpheli Erkek Arkadaş,...

1 saat önce

Dha DIŞ - Ukrayna'da 2 Türk kız öğrencinin öldürülmesi? Yerel basın 'Şüpheli erkek arkadaş, ülkesine kaçtı' - 2(Tür: Dış)

Dha Dış - Ukrayna'da 2 Türk Kız Öğrencinin Öldürülmesi? Yerel Basın 'şüpheli Erkek Arkadaş,..., System.String[]
Dha DIŞ - Ukrayna'da 2 Türk kız öğrencinin öldürülmesi? Yerel basın 'Şüpheli erkek arkadaş, ülkesine kaçtı' - 2

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:59 Kaynak: DHA

Ukrayna, Güncel
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