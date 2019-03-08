Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Ukrayna'da '8 Mart' Yürüyüşüne Saldırı

Dha Dış - Ukrayna'da '8 Mart' Yürüyüşüne Saldırı

1 saat önce

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında feminist örgütlerin düzenledikleri kadın yürüyüşü, radikal sağcı grupların saldırısına uğradı.

Dha Dış - Ukrayna'da '8 Mart' Yürüyüşüne Saldırı, System.String[]
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında feminist örgütlerin düzenledikleri kadın yürüyüşü, radikal sağcı grupların saldırısına uğradı.

Kiev'in ana meydanlarından olan Mihaylovski Meydanı'nda üç yüz kadar kadının düzenlediği yürüyüşe, sayıları 150 civarında olan radikal sağcı erkekler saldırdı.

Feminist kadınlarla, radikal sağcı erkekler arasında kısa süreli arbede yaşanırken; polis, radikal sağcı göstericilerden bazılarını gözaltına aldı. Radikal sağcı gruplar, feministlerin isteklerinin Ukrayna'nın geleneksel aile değerlerine aykırı olduğunu savunuyor. Ukrayna'da 8 Mart günü, Sovyetler Birliği döneminden beri resmi bayram olarak kutlanıyor. Bayram nedeniyle, ülkenin bütün büyük şehirlerinde, kadın yürüyüşleri düzenleniyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

Yürüyüşten görüntü

Gerginlikten detaylar

Polisin müdahalesi - Berktay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:58 Kaynak: DHA

8 Mart, Ukrayna, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti Ukrayna'da 8 Mart" Yürüyüşü Saldırıya Uğradı

Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 18:20:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Ukrayna'da '8 Mart' Yürüyüşüne Saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]