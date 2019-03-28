Dha Dış -Ukrayna'da Akaryakıt İstasyonundaki Patlama Yürekleri Ağza Getirdi
2 saat önce
Ukrayna'nın Kirovograd şehrindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlama büyük korku yarattı.
Ukrayna
'nın Kirovograd şehrindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlama büyük korku yarattı. İstasyondaki gaz tankının patlaması sonrası yükselen alevler birçok noktadan görüntülendi. Ard arda yaşanan patlamalar bunun bir terör saldırısı olabileceğini akla getirdi ancak polis, patlamanın akaryakıt istasyonunda gerçekleştiğini ve terör ile alakasının bulunmadığını duyurdu.
Bölgeye bir süre elektrik verilmedi. Bölgede evlerin ve işyerlerinin camları kırıldı. Patlamada ölü ya da yaralı olup olmadığı noktasında bilgi paylaşılmadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Patlama anına dair görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:57 Kaynak: DHA
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