Son Dakika Haberleri: Dha Dış -Ukrayna'da Akaryakıt İstasyonundaki Patlama Yürekleri Ağza Getirdi

Dha Dış -Ukrayna'da Akaryakıt İstasyonundaki Patlama Yürekleri Ağza Getirdi

27 dakika önce

Dha DIŞ -Ukrayna'da akaryakıt istasyonundaki patlama yürekleri ağza getirdi(Tür: Dış)

Dha DIŞ - Ukrayna'da akaryakıt istasyonundaki patlama yürekleri ağza getirdi

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:38 Kaynak: DHA

Ukrayna, Güncel
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