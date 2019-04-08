Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Ukrayna'da Cumhurbaşkanı Adaylarının Tartışma Tarihi Belli Oldu

Dha Dış - Ukrayna'da Cumhurbaşkanı Adaylarının Tartışma Tarihi Belli Oldu

1 saat önce

Ukrayna'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 31 Mart'ta yapılan ilk turundan galip çıkan iki aday olan şimdiki Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile ünlü komedyen Vladimir Zelenski'nin kamuoyuna açık şekilde tartışacağı tarih, netleşti.

Dha Dış - Ukrayna'da Cumhurbaşkanı Adaylarının Tartışma Tarihi Belli Oldu, System.String[]
Ukrayna'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 31 Mart'ta yapılan ilk turundan galip çıkan iki aday olan şimdiki Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile ünlü komedyen Vladimir Zelenski'nin kamuoyuna açık şekilde tartışacağı tarih, netleşti. İki aday, 19 Nisan'da, Kiev'in Olimpik Stadyumu'nda canlı yayında tartışma yapacak.

İkinci tura kalan Vladimir Zelenski, Facebook hesabından Cumhurbaşkanı Poroşenko'ya yaptığı çağrıda, 19 Nisan'da Kiev'in Olimpik Stadyumu'nda tartışmak istediğini bildirdi. Zelenski'nin bu çağrısına, birkaç saat sonra, Poroşenko'dan yanıt geldi. Poroşenko'nun başkanı olduğu Petro Poroşenko Bloğu adlı partinin Parlamento Grup Başkanı Anton Gerasimov, yaptığı açıklamada, Poroşenko'nun Zelenski'yle 19 Nisan akşamı tartışmayı kabul ettiğini bildirdi. Diğer taraftan Gerasimov, Zelenski'nin dopingle mücadele örgütü VADA'da uyuşturucu testinden geçmesi gerektiğini ifade ederek, "gerektiğinde füze fırlatılması konusunda karar verecek olan kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu düşünebiliyor musunuz", diye konuştu.

ADAYLAR, TEKRAR UYUŞTURUCU TESTİNDEN GEÇECEK

Her iki aday, geçen hafta uyuşturucu testinden geçmişti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko Olimpik Stadyum'da testten geçerken, Zelenski ise, özel bir klinikte muayene olmuştu. Ancak, iki tarafın itirazı üzerine, Dünya Eski Ağır Siklet Boks Şampiyonu Vladimir Kliçko'nun isteği üzerine, taraflar, uluslararası kuruluş VADA'da uyuşturucu muayenesinden geçecek. VADA bünyesinde çalışan uzmanların, bugün Kiev'e geldikleri bildiriliyor. - Berktay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:33 Kaynak: DHA

Petro Poroşenko, Ukrayna, Cumhurbaşkanı, Güncel
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