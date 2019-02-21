Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Ukrayna'da En Çok Çalışma İzni Alan Yabancılar Türkler

Dha Dış - Ukrayna'da En Çok Çalışma İzni Alan Yabancılar Türkler

1 saat önce

Ukrayna'da çalışan Türk vatandaşlarının sayısı artmaya devam ediyor.

Dha Dış - Ukrayna'da En Çok Çalışma İzni Alan Yabancılar Türkler, System.String[]
Ukrayna'da çalışan Türk vatandaşlarının sayısı artmaya devam ediyor.

Ukrayna'da açıklanan resmi verilere göre, ülkede geçen sene geçici çalışma izniyle çalışan yabancıların başında Türk vatandaşları geliyor.

Ukrayna Devlet İstihdam Servisi verilerine göre, 2018 yılında Ukrayna'da 2 bin 963 Türk vatandaşı geçici çalışma izniyle çalıştı.

2018 yılı itibarıyla Ukrayna'da geçici çalışma izni olan bin 599 Rusya, 966 Çin, 886 Belarus, 706 Azerbaycan, 682 Polonya, 606 İsrail, 520 ABD, 499 Hindistan vatandaşı bulunuyor.

Ülkede geçen sene çalışma izni alarak çalışan diğer ülke vatandaşlarının sayısı 6 bin 723.

Ukrayna'da yabancıların en fazla çalıştığı sektörler ticaret ve tamir (yüzde 23), sanayi (yüzde 18), bilgi ve telekomünikasyon (yüzde 14), bilim (yüzde 13) ve inşaat (yüzde 8).

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da ikamet eden Türk vatandaşlarının sayısını 20 bin olarak açıklamıştı. 

Ukrayna'da sürekli oturum izni bulunan yabancıların resmi olarak işe girerken ayrıca çalışma izni almaları gerekmiyor. - Kerem

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:49 Kaynak: DHA

Ukrayna, Güncel
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