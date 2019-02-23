Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Ukrayna'da Minibüs Geçerken Mayın Patladı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Dha Dış - Ukrayna'da Minibüs Geçerken Mayın Patladı: 2 Ölü, 3 Yaralı

14 dakika önce

- Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde bir yolcu minibüsünün yoldan geçtiği sırada mayın infilak etti.

Dha Dış - Ukrayna'da Minibüs Geçerken Mayın Patladı: 2 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
- Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde bir yolcu minibüsünün yoldan geçtiği sırada mayın infilak etti. Patlamada iki kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin yaralandığı açıklandı.

Ukrayna Birleşik Güçler Operasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre patlama, Donetsk ilinin Olenivka kasabasında, ayrılıkçıların kontrolündeki bölgede meydana geldi.

Rusya yanlısı milislerin kimlik kontrol noktasına 50 metre mesafede yolcu minibüsünün mayının üzerinden geçmesi sonucu yaşanan patlamada iki kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların, Ukrayna'nın kontrolünde olan bölgeden emekli maaşlarını aldıktan sonra, ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne geri dönen siviller oldukları belirtildi.

Birleşmiş Milletler, Ukrayna'nın mayın patlamaları sonucu en fazla can kaybı yaşanan ülke olduğunu açıklamıştı. - Kerem

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:03 Kaynak: DHA

Ukrayna, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu'dan Yaya Geçidi Açıklaması: 1 Nisan'dan Sonra Frenlere Nasıl Basacaklar Sigara İçerken Uykuya Dalan Yaşlı Kadın, Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti

ABD'den Gezi Parkı Soruşturmasıyla İlgili Açıklama: Büyük Kaygı Duyuyoruz Lise Mezunu Genç, Depremleri Önceden Bilip Sosyal Medyadan Paylaşıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 22:17:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Ukrayna'da Minibüs Geçerken Mayın Patladı: 2 Ölü, 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]