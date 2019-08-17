Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Ukrayna'da otelde yangın: 8 ölü, 10 yaralı
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DHA DIŞ- Ukrayna'da otelde yangın: 8 ölü, 10 yaralı

1 saat önce

Ukrayna'nın Odessa kentinde bir otelde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

DHA DIŞ- Ukrayna'da otelde yangın: 8 ölü, 10 yaralı, System.String[]
Ukrayna'nın Odessa kentinde bir otelde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Yangın sırasında otelde 200 kişinin bulunduğu bildirildi.

Odessa'da bulunan Tokyo Star Oteli'nde çıkan yangında, 8 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı. Yangının çıktığı sırada otelde 200 kişinin bulunduğu, 136'sının tahliye edildiği belirtildi.

Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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- İtfaiye ekiplerinin müdahale anları
-Otelin görüntüsü


Ukrayna, Tokyo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:56 Kaynak: DHA
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