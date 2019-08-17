Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Ukrayna'da otelde yangın 8 ölü, 10 yaralı
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DHA DIŞ- Ukrayna'da otelde yangın 8 ölü, 10 yaralı

1 saat önce

Ukrayna'da otelde yangın 8 ölü, 10 yaralıUkrayna, (DHA)- Ukrayna'nın Odessa kentinde bir otelde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

Ukrayna'da otelde yangın 8 ölü, 10 yaralı
Ukrayna, (DHA)- Ukrayna'nın Odessa kentinde bir otelde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Yangın sırasında otelde 200 kişinin bulunduğu bildirildi.
Odessa'da bulunan Tokyo Star Oteli'nde çıkan yangında, 8 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı. Yangının çıktığı sırada otelde 200 kişinin bulunduğu, 136'sının tahliye edildiği belirtildi.
Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.
Ukrayna, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:10 Kaynak: DHA
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