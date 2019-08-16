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DHA DIŞ - Ukrayna'da şehir meclisinde 'abluka' krizi

1 saat önce

Ukrayna'da şehir meclisinde bir meclis üyesi, Petro Poroşenko Bloğu ve Muhalefet Bloğu üyelerini yeni yönetimi seçmek için anlaşma yapmakla suçladı.

DHA DIŞ - Ukrayna'da şehir meclisinde 'abluka' krizi, System.String[]
Ukrayna'da şehir meclisinde bir meclis üyesi, Petro Poroşenko Bloğu ve Muhalefet Bloğu üyelerini yeni yönetimi seçmek için anlaşma yapmakla suçladı. Meclis üyesi ardından kürsüyü abluka altına alma çağrısı yapınca ortalık karıştı.

Ukrayna'da, Odessa Şehir Meclisi'nde, Vitaliy Sviçinskiy isimli meclis üyesi, Petro Poroşenko Bloğu ve Muhalefet Bloğu üyelerini, yeni yönetimi seçmek için kendi aralarında anlaşmaya varmakla suçladı. Vitaliy, ardından kürsüyü abluka altına alma çağrısı yapınca ortalık karıştı. Görüntülerde, meclis üyelerinin birbirlerini ittikleri ve birbirlerinin boğazlarına sarıldıkları; meclis üyelerinden birinin gömleğinin ise yırtıldığı görüldü. Daha sonra kürsüyü ablukaya alan meclis üyelerinden birine arkadan yaklaşan diğer meclis üyesi, boğazına kollarını sararak yere düşürdü.

Yaşanan kargaşa, polislerin devreye girmesi ile son bulurken; meclis başkanı oturumu ileri bir tarihe erteledi.

Görüntü Dökümü
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-Meclisteki arbededen görüntüler
-Yumruklaşmalar ve itişmeler
-Meclis üyesinin gömleğinin yırtılması
-Kürsünün ablukaya alınması
-Ablukaya alan meclis üyelerinden birine saldırı anı


Petro Poroşenko, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:41 Kaynak: DHA
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