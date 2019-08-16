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DHA DIŞ - Ukrayna'da şehir meclisinde 'abluka' krizi

51 dakika önce

Ukrayna'da şehir meclisinde 'abluka' kriziUkrayna, (DHA)- Ukrayna'da şehir meclisinde bir meclis üyesi, Petro Poroşenko Bloğu ve Muhalefet Bloğu üyelerini yeni yönetimi seçmek için anlaşma yapmakla suçladı.

Ukrayna'da şehir meclisinde 'abluka' krizi
Ukrayna, (DHA)- Ukrayna'da şehir meclisinde bir meclis üyesi, Petro Poroşenko Bloğu ve Muhalefet Bloğu üyelerini yeni yönetimi seçmek için anlaşma yapmakla suçladı. Meclis üyesi ardından kürsüyü abluka altına alma çağrısı yapınca ortalık karıştı.
Ukrayna'da, Odessa Şehir Meclisi'nde, Vitaliy Sviçinskiy isimli meclis üyesi, Petro Poroşenko Bloğu ve Muhalefet Bloğu üyelerini, yeni yönetimi seçmek için kendi aralarında anlaşmaya varmakla suçladı. Vitaliy, ardından kürsüyü abluka altına alma çağrısı yapınca ortalık karıştı. Görüntülerde, meclis üyelerinin birbirlerini ittikleri ve birbirlerinin boğazlarına sarıldıkları; meclis üyelerinden birinin gömleğinin ise yırtıldığı görüldü. Daha sonra kürsüyü ablukaya alan meclis üyelerinden birine arkadan yaklaşan diğer meclis üyesi, boğazına kollarını sararak yere düşürdü.
Yaşanan kargaşa, polislerin devreye girmesi ile son bulurken; meclis başkanı oturumu ileri bir tarihe erteledi.
Petro Poroşenko, Ukrayna, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:27 Kaynak: DHA
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