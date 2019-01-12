Dha Dış - Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko 'bayraktar Tb2'ler İçin Anlaşmayı İmzaladık
1 saat önce
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: 'Bayraktar TB2'ler için anlaşmayı imzaladık(Tür: Dış)
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: 'Bayraktar TB2'ler için anlaşmayı imzaladık
(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:50 Kaynak: DHA
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