Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko 'bayraktar Tb2'ler İçin Anlaşmayı İmzaladık

Dha Dış - Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko 'bayraktar Tb2'ler İçin Anlaşmayı İmzaladık

1 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: 'Bayraktar TB2'ler için anlaşmayı imzaladık(Tür: Dış)

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: 'Bayraktar TB2'ler için anlaşmayı imzaladık

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:50 Kaynak: DHA

Petro Poroşenko, Ukrayna, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK, 17 Ocak'a Kadar Asıl Adresine Taşınmayan Seçmenin Oy Kullanamayacağını Duyurdu Erdoğan, Ağlayan Çocuğa Böyle Seslendi: Deden Kurban Olsun Sana

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kocaeli İlçe Başkan Adaylarını Açıkladı Ceren Hindistan ve Kızı Domuz Gribine Yakalandı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 17:34:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko 'bayraktar Tb2'ler İçin Anlaşmayı İmzaladık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]