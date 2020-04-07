DHA DIŞ -Ukrayna ile İran arasında yolcu uçağı krizi yeniden alevlendi - Son Dakika
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DHA DIŞ -Ukrayna ile İran arasında yolcu uçağı krizi yeniden alevlendi

6 saat önce

İran, 8 Ocak'ta başkent Tahran'da füzeyle düşürülen Ukrayna'ya ait yolcu uçağı Tahran ile Kiev yönetimi arasında yeni bir krize yol açtı.

DHA DIŞ -Ukrayna ile İran arasında yolcu uçağı krizi yeniden alevlendi, System.String[]

İran, 8 Ocak'ta başkent Tahran'da füzeyle düşürülen Ukrayna'ya ait yolcu uçağı Tahran ile Kiev yönetimi arasında yeni bir krize yol açtı. İran meclisinde İran milletvekilinin "Askerlerimiz görevlerini iyi yaptı" açıklaması, Ukrayna'dan tepkilere neden oldu.

İran Parlamentosu Milletvekili Hasan Noruzi'nin önceki gün İran'da 8 Ocak'ta  İran tarafından füzeyle düşürülen ve 176 kişinin yaşamını yitirdiği Ukrayna yolcu uçağı ile ilgili olarak "Askerlerimiz, görevlerini iyi yaptı. Uçağın hareketleri, şüphe çekici türdendi. Ve uçağın kontrol kulesine değil, ABD'den gelen talimatlara bağlı şekilde hareket etti" açıklaması Ukrayna yönetiminin tepkisini çekti.

'İRAN HESAP VERECEK'

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vadim Pristayko, sosyal medyadan yayınladığı mesajda, "Bu üzücü açıklamadan ötürü, İran'dan derhal açıklama bekliyoruz" ifadelerini kullanırken; Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da katıldığı televizyon programında, İran'ın 'sorumluluktan kaçamayacağını' söyledi. Ukrayna'nın Tahran Büyükelçiliği'nin, milletvekilinin ifadelerinin ardından İran yönetiminden açıklama talep ettiği belirtildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı, Ukrayna yönetiminin, uçağın karakutularını İran'dan alma konusunda da çabaların sürdüğünü kaydetti.

NELER OLMUŞTU?

Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı, 8 Ocak'ta, Tahran Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra füze isabet etmesi sonucunda düşmüş ve aralarında Ukraynalı, İranlı ve Kanadalıların bulunduğu 167 yolcu ile 9 kişilik mürettebatın tamamı hayatını kaybetmişti. İran, olaydan kısa bir süre sonra uçağın bir İran füzesinin isabet etmesi sonucunda düştüğünü doğrulamıştı.

Görüntü Dökümü

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Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın tv programındaki açıklamaları

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Ukrayna, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:59 Kaynak: DHA

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