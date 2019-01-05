Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Ukrayna Polisi: Maktullere Ait Telefonlar ve Bilgisayar Çalınmış

Dha Dış - Ukrayna Polisi: Maktullere Ait Telefonlar ve Bilgisayar Çalınmış

1 saat önce

Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin öldürülmesine dair, Ukrayna polisinin geniş çaplı araştırması sürerken, soruşturmaya dair yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Dha Dış - Ukrayna Polisi: Maktullere Ait Telefonlar ve Bilgisayar Çalınmış, System.String[]
Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin öldürülmesine dair, Ukrayna polisinin geniş çaplı araştırması sürerken, soruşturmaya dair yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Harkov emniyetinden yapılan açıklamada, Türkiye'ye kaçan 20 yaşındaki zanlı hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığı belirtildi. Cinayetin işlendiği daireden maktullere ait olan dizüstü bilgisayar, printer ve cep telefonlarının da çalındığının tespit edildiği vurgulandı. Şüphelinin, kasten cinayet ve gasp suçlarından arandığı kaydedildi.

Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan 20 ve 22 yaşlarındaki Buket ve Zeynep'ten haber alamayan arkadaşları önceki gün durumu polise bildirmiş; kızların kaldıkları Harkov'daki Valentinovskaya Caddesi üzerindeki bulunan apartman dairesine giden polis ekipleri, kızların cansız bedenleri ile karşılaşmıştı. Yapılan incelemede öğrencilerin bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edilmişti.

EV SAHİBİ: İFTİRAYI ATANLAR ÖZÜR DİLEYECEK

Moskova'da yaşadığı öğrenilen ev sahibi Adel Taysir Almadani ise sosyal medya hesabından "Bütün bu olaylar açıklığa kavuştuğunda, asılsız bilgiyi yayanların, iftirayı atanların alenen özür dilemişini bekliyorum" mesajını paylaştı. Yerel basın ev sahibi olan Almadani'nin annesinin de 23 Aralık'ta aynı apartmandaki bir başka dairede ölü bulunduğunu; kadının cesedinin, küvette sıcak suyla haşlandığının tespit edildiğini yazdı. - Kerem

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:36 Kaynak: DHA

Ukrayna, Güncel
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