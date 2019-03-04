Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Ukrayna: Rusya, İşgal Altındaki Topraklardan Kömür Satıyor

Dha Dış - Ukrayna: Rusya, İşgal Altındaki Topraklardan Kömür Satıyor

48 dakika önce

Ukrayna İşgal Altındaki Topraklar Bakanı Vadim Çernış, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda Rus yanlısı ayrılıkçı grupların işgali altında bulunan Donbas bölgesinden Türkiye'ye ve bazı Avrupa ülkelerine kömür sattığını iddia etti.

Dha Dış - Ukrayna: Rusya, İşgal Altındaki Topraklardan Kömür Satıyor, System.String[]
Ukrayna İşgal Altındaki Topraklar Bakanı Vadim Çernış, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda Rus yanlısı ayrılıkçı grupların işgali altında bulunan Donbas bölgesinden Türkiye'ye ve bazı Avrupa ülkelerine kömür sattığını iddia etti.

Bakan Çernış, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinden Donbas'tan çıkarttığı kömürü, Türkiye'ye ve bazı AB üyesi ülkelere sattığını dile getirdi. Bakan, bu ülkelerin bu kömürü bilinçli olarak ithal etmediklerini, Rusya'nın Ukrayna'nın işgal altındaki topraklardan çıkarttığı kömürü başka yerden elde etmiş gibi gösterdiğini, sahte belgeler düzenlediğini, fakat örneğin İtalya'ya "Rus kömürü" diye giden kömürün çoğu zaman, Ukrayna'nın işgal altındaki topraklardan çıkartılmış kömür olduğunu kaydetti. - Berktay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:46 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Ukrayna, Güncel
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