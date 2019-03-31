Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Ukrayna Seçimlerinde Ünlü Komedyen Önde Gidiyor

Dha Dış - Ukrayna Seçimlerinde Ünlü Komedyen Önde Gidiyor

51 dakika önce

Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinde ilk sonuçlara göre ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy önde gidiyor.

Dha Dış - Ukrayna Seçimlerinde Ünlü Komedyen Önde Gidiyor, System.String[]
Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinde ilk sonuçlara göre ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy önde gidiyor.

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. İlk açıklanan sandık çıkış anketlerine göre, ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ve Devlet Başkanı Petro Poroşenko seçimin ikinci turuna kalıyor. 

Sandık çıkış anketlerini 'manipülasyon' olarak nitelendiren eski Başbakan Yuliya Timoşenko ise, ikinci tura kendisinin kaldığını iddia etti.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Zelenskiy'nin oyu yüzde 30.4, Poroşenko'nun yüzde 17.8, eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun yüzde 14.2, Rusya yanlısı Muhalefet Bloğu'nun adayı Yuriy Boyko'nun  yüzde 9.8.

ZELENSKİY: "BU DAHA İLK ADIM"

Sandık çıkış anketlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından kameralerın karşına geçen Zelenskiy, "Bu, zafere giden ilk adım. Anketler çok, ama kazanan tek bir kişi var" dedi.

İlk sonuçlarına ekrana gelmesinin ardından, sevincini eşine sarılarak gösteren Zelenskiy, "Eşim Yelena'ya, tüm ekibime, bugün oy kullanan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

POROŞENKO: "KIRIM'I GERİ ALACAĞIZ"

Devlet Başkanı Poroşenko ilk sonuçların belli olmasının ardından yaptığı açıklamada, "21 Nisan'daki ikinci tur seçimlerin ardından, Donbass ve Kırım'ı geri alma programını hayata geçirmeye başlayacağız" dedi.

TİMOŞENKO: "MANİPÜLASYON VAR"

İlk sandık çıkış anktlerinin sonuçlarını "manipülasyon" olarak nitelendiren Timoşenko ise, "Bu anket sonuçlarını dikkate almama çağrısı yapıyorum. Bu tamamen manipülasyon" dedi. Timoşenko, kendilerine ulaşan rakamlara göre ikinci tura kaldığını öne sürdü. 

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerinin galibi 21 Nisan'da yapılacak ikinci tur oylamada belli olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Komedyen Vladimir Zelenskiy'nin oy kullanması

Zelenskiy'nin sevinci ve açıklamaları - Kerem

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:31 Kaynak: DHA

Petro Poroşenko, Ukrayna, Güncel
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