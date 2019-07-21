Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Ukrayna'ya ait gemide yangın 1 denizci kayıp
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DHA DIŞ- Ukrayna'ya ait gemide yangın 1 denizci kayıp

52 dakika önce

Ukrayna'ya ait gemide yangın 1 denizci kayıpUkrayna, (DHA)- Ukrayna'ya ait bir gemide yangın çıktı.

Ukrayna'ya ait gemide yangın 1 denizci kayıp
Ukrayna, (DHA)- Ukrayna'ya ait bir gemide yangın çıktı. 1 denizcinin kayıp olduğu belirtildi.
Ukrayna'ya ait 'Ivan Holubets' isimli gemide, Batı Afrika açıklarında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, 1 denizcinin kayıp olduğu belirtildi. Denizci için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
DHA DIŞ- Ukrayna'ya ait gemide yangın 1 denizci kayıp
Ukrayna, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:24 Kaynak: DHA
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