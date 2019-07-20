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DHA DIŞ - Ukrayna yarın sandık başında

8 dakika önce

Ukrayna'da halk erken parlamento seçimleri için yarın sandık başına gidecek.

DHA DIŞ - Ukrayna yarın sandık başında, System.String[]
Ukrayna'da halk erken parlamento seçimleri için yarın sandık başına gidecek.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin 20 Mayıs tarihinde göreve başlar başlamaz parlamentoyu feshetmesi üzerine ülkede erken genel seçim kararı alınmıştı.
424 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 22 partinin listelerinden 2 bin 747 aday yarışacak. Karma seçim sisteminin uygulandığı ülkede adayların yarısına yakını ise tek bir milletvekiline oy verilen seçim bölgelerinden seçilecek.
Anketlere göre, dört ya da beş partinin yüzde 5 barajını geçmesi bekleniyor. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin kurucusu olduğu Halkın Hizmetkarı Parti'sinin tahmini oy oranı farklı anketlere yüzde 43-49 aralığında yansıyor.
Rusya yanlısı Muhalefet Platformu-Yaşam İçin Partisi'nin yüzde 15'e yakın oy alabileceği tahmin ediliyor. Poroşenko'nun Avrupa Dayanışması Partisi'nin yaklaşık yüzde 8, eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun Vatan Partisi'nin yüzde 7,6 civarında oy alması bekleniyor. Ünlü rock yıldızı  Svyatoslav Vakarçuk'un Ses Partisi'nin de barajı geçme ihtimali bulunuyor.
Ukrayna Parlamentosu'nda daha önce 450 olan sandalye sayısı, ülkenin doğusundaki Donetsk ve Lugansk illerinin bazı bölgelerinin tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi ve Kırım'ın Rusya'nın kontrolüne geçmesi nedeniyle 424'e düştü.
Ukrayna'da eski komedyen Volodimir Zelenski, 21 Nisan'da yapılan ikinci tur devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 73,2 oy alarak seçilmişti.
20 Mayıs'ta göreve başlayan Devlet Başkanı Zelenski, yemin töreni sırasında parlamentoyu feshettiğini ve erken seçim ilan ettiğini açıklamıştı.


Parlamento, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:11 Kaynak: DHA
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