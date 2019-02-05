Son Dakika Haberleri: Dha Dış Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, AB Komisyonu Üyesi Violeta Bulc ile Görüştü

Dha Dış Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, AB Komisyonu Üyesi Violeta Bulc ile Görüştü

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, AB Komisyonu üyesi Violeta Bulc ile görüştüEnder DURUEL, BRÜKSEL (DHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile basın toplantısı düzenledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, AB Komisyonu üyesi Violeta Bulc ile görüştü

Ender DURUEL, BRÜKSEL (DHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:27 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Mehmet Cahit Turhan, DHA, Güncel
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