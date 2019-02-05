Dha Dış Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, AB Komisyonu Üyesi Violeta Bulc ile Görüştü
1 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, AB Komisyonu üyesi Violeta Bulc ile görüştüEnder DURUEL, BRÜKSEL (DHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:27 Kaynak: DHA
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