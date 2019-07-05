DHA DIŞ – UNESCO Babil'i Dünya Mirasları Listesi'ne ekledi
1 saat önce
– UNESCO Dünya Mirasları Komitesi, Babil'i Dünya Mirasları Listesi'ne ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:28 Kaynak: DHA
– UNESCO Dünya Mirasları Komitesi, Babil'i Dünya Mirasları Listesi'ne ekledi. Azerbaycan
'ın başkenti Bakü
'de düzenlenen UNESCO Dünya Mirasları Komitesi'nde yapılan oylama ile Mezopotamya
kenti, Irak
'taki Babil şehrini Dünya Mirasları Listesi'ne ekledi. Bağdat
'ın güneyinde bulunan Babil şehri, 4 bin yıl önce antik Babil İmparatorluğu'nun merkeziydi.
- Azerbaycan
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