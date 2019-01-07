Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Urfalı Kebapçıdan KKTC'de İnsanlık Ölmemiş Dedirten Davranış

Dha Dış - Urfalı Kebapçıdan KKTC'de İnsanlık Ölmemiş Dedirten Davranış

1 saat önce

URFALI dört kardeş, üç ay önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya restoran açtı.

Dha Dış - Urfalı Kebapçıdan KKTC'de İnsanlık Ölmemiş Dedirten Davranış, System.String[]
URFALI dört kardeş, üç ay önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya restoran açtı. Mehmet, Mevlüt, Ali ve Servet Ergin kardeşler Ada'da öğrenci ve askerlerin yoğun olması nedeniyle restoranın kapısına önceki hafta "insanlık ölmemiş" dedirten şu yazıyı astı: "Urfalı Mehmet Usta diyor ki; Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile insanlık ölmemiş dersiniz. Öğrenciler özellikle sizler hiç çekinmeyin. Bir gün okulunuz bittiğinde siz de bir yemeği başka bir öğrenciye ikram edin. Bizden yana helaldir"

'KAPIMIZA GELEN AÇ ÇIKMASIN'

DHA'ya konuşan restoran sahiplerinden Mevlüt Ergin, "Bu bize ninemizin nasihatıdır. Kapımıza gelen, aç çıkmasın. Biz de bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta gariban öğrencilerimiz var, askerlerimiz var. İhtiyacı olan herkese kapımız açık" dedi. 22 yıldır kebap ustası olan Mehmet Ergin de, "Ülkede maddi durumu olmayan öğrenci kardeşlerimiz var. Biz bu yazıyı asarken, parası olan olmayan herkesi misafir edebiliriz anlayışını güttük. Bütün gariban, öğrenci, asker, misafirlerimize kapımız açık" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER MEMMUN

Restorana yemek yemeğe giden öğrencilerden Ömer Yıldırım, "Kuzey Kıbrıs'ta bu ekonomik krizde bu yazı çok anlamlı" derken Seda Kılıç, "Çok sıkıntı çeken öğrencilerin düşünülmesi çok güzel düşünülmüş bir hareket. Teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Restoranın dıştan ve içinden görüntüsü, yazının görüntüsü

Mehmet Ergin'in konuşması

Mevlüt Ergin'in konuşması

Öğrencilerin konuşması - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:59 Kaynak: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, DHA, Kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dağıtım İznindeki Er, Başına Dayadığı Tabancayı Ateşleyerek İntihar Etti İngiltere'den Tepki Çeken Reklam! Amaç, Müslüman İngilizleri Orduya Özendirmek

İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi Sadettin Saran ve Emina Jahovic Nasıl Barıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 13:07:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Urfalı Kebapçıdan KKTC'de İnsanlık Ölmemiş Dedirten Davranış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]