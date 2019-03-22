Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Utrecht Saldırganının Gözaltı Süresi Uzatıldı

Dha Dış – Utrecht Saldırganının Gözaltı Süresi Uzatıldı

1 saat önce

– Geçtiğimiz günlerde Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen, 3 kişinin ölümü ve 5 kişinin yaralanması ile sonuçlanan tramvay saldırısı şüphelisi Gökmen Tanış'ın gözaltı süresi uzatıldı.

Dha Dış – Utrecht Saldırganının Gözaltı Süresi Uzatıldı, System.String[]
– Geçtiğimiz günlerde Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen, 3 kişinin ölümü ve 5 kişinin yaralanması ile sonuçlanan tramvay saldırısı şüphelisi Gökmen Tanış'ın gözaltı süresi uzatıldı.

Bugün soruşturma hakiminin karşısına çıkan Tanış'ın kaçma şüphesi dikkate alınarak; suçun boyutlarının anlaşılması için gözaltı süresinin uzatılmasına karar verildi.

Hakim, sadece avukatı ile iletişim kurma hakkı olan Tanış'ın 2 hafta daha gözaltında tutulmasına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:45 Kaynak: DHA

Hollanda, Utrecht, Güncel
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