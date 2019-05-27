DHA DIŞ - Uydu taşıyan rokete yıldırım çarptı (2) - EK BİLGİ
5 saat önce
– Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:50 Kaynak: DHA
– Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptı.
Rus haber ajansı TASS'da yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Rusya'nın Plesetsk Uzay Üssü'nden fırlatılan ve Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, "Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketi bugün, yerel saat ile 09: 23'te Plesetsk Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı" ifadelerine yer verildi.
ROKET ZARAR GÖRMEDİ
Roketin yıldırımdan zarar görmediği; başarılı şekilde hedefine ilerlediği belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Roketin rampadan fırlaması ve yıldırım çarpması
Rusya'da Uydu Taşıyan Rokete Yıldırım Çarptı
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