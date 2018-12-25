Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Vali ve Senatör Eşi Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti

Dha Dış - Vali ve Senatör Eşi Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti

2 saat önce

Meksika'nın Puebla eyalet valisi Martha Erika Alonso ve senatör olan eşi Rafael Moreno Valle, içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Dha Dış - Vali ve Senatör Eşi Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti, System.String[]
Meksika'nın Puebla eyalet valisi Martha Erika Alonso ve senatör olan eşi Rafael Moreno Valle, içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Meksika'nın yeni devlet başkanı Andrés Manuel López Obrador da kazayı doğruladı ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. 

Meksika basını kazanın helikopterin havalanmasından kısa süre sonra yaşandığını duyurdu. Merkez sağ parti üyesi olan Alonso, Puebla eyaletinin ilk kadın valisiydi ve 14 Aralık'ta görevine başlamıştı.

Vali Martha Erika Alonso, dün sosyal medya hesabından 'Noel' ve yeni yıl için bir video yayınlamıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekiplerin enkazı söndürmeye çalışması

Martha Erika Alonso'nun dün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajı

Rafael Moreno Valle'nin görüntüsü

Çiftin fotoğrafları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:48 Kaynak: DHA

Puebla, Meksika, Güncel
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