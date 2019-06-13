DHA DIŞ - Vayu Kasırgas'sı yönünü değiştirdi, ancak durum hala kritik
1 saat önce
– Hindistan'ı vurması beklenen Vayu Kasırgası'nın yönünü değiştirdiği, ancak durumun hala kritik olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:49 Kaynak: DHA
– Hindistan
'ı vurması beklenen Vayu Kasırgası'nın yönünü değiştirdiği, ancak durumun hala kritik olduğu belirtildi.
Hindistan'ın Gucarat eyaletini vurması beklenen Vayu Kasırgası'nın yönünü değiştirdiği ve eyaleti kıyısından vurmasının düşük bir ihtimal olduğu bildirildi. Öte yandan, eyalet yönetimi ise durumun hala kritik olduğunu ve eyaletin Cuma'ya kadar alarm halinde olacağını duyurdu.
Hindistan Meteoroloji Departmanı yaptığı açıklamada, kasırganın yönünü değiştirmesine ve eyaleti kıyısından vurma ihtimalinin düşük olmasına rağmen, kasırganın kıyı genelinde şiddetli rüzgar ve yağmura neden olabileceğini ve hala bekleme modunda olduklarını belirtti.
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