DHA DIŞ Venedik Festivali'nde kadın akrobatın gösterisi büyük beğeni aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya DHA DIŞ Venedik Festivali'nde kadın akrobatın gösterisi büyük beğeni aldı - Son Dakika Dünya

DHA DIŞ Venedik Festivali'nde kadın akrobatın gösterisi büyük beğeni aldı

6 saat önce

? İtalya'nın en önemli festivallerinden biri sayılan Venedik Festivali 8 Şubat'ta başladı.

DHA DIŞ Venedik Festivali'nde kadın akrobatın gösterisi büyük beğeni aldı, System.String[]
? İtalya'nın en önemli festivallerinden biri sayılan Venedik Festivali 8 Şubat'ta başladı. 25 Şubat'a kadar devam edecek olan festivalde bir kadın akrobatın gösterisi büyük beğeni aldı.

Festival nedeniyle Venedik Kenti renkli görüntülere sahne oluyor. Dünyaca ünlü maskeler takılarak ve kıyafetler giyilerek kutlanan Venedik Festivali'nde bir kadın akrobatın onlarca uçan balona bir iple bağlanarak havada yaptığı gösteri beğeni topladı.

11'inci yüzyıldan beri kutlanan festivalde aynı gösteriyi akşam saatlerinde ışıkla aydınlatılmış balonlarla tekrarlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Onlarca uçan balona iple bağlı akrobat kadının havada gösterisi

Aynı gösterinin gece yapılan tekrarı


Venedik, İtalya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:20 Kaynak: DHA
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