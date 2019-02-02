Dha Dış - Venezuela'da Bir Generalden Guaido'ya Videolu Destek
1 saat önce
Dha DIŞ - Venezuela'da bir generalden Guaido'ya videolu destekVenezuela (DHA) - Venezuela'da bir general, video yayınlayarak Juan Guaido'u başkan olarak tanıdığını duyurdu.
Dha DIŞ - Venezuela'da bir generalden Guaido'ya videolu destek
Venezuela (DHA) - Venezuela'da bir general, video yayınlayarak Juan Guaido'u başkan olarak tanıdığını duyurdu.
Bolivarcı Askeri Havacılık Genel Komutanlığı Daimi Değerlendirme Kurulu Başkanı General Francisco Esteban Yanez Rodriguez, sosyal medyadan yayınladığı bir video ile Juan Guaido'yu Venezuela başkanı olarak tanıdığını duyurdu.
Video sonrası Bolivarcı Askeri Havacılık Genel Komutanlığı Twitter hesabından Rodriguez'in fotoğraflarını üzerine 'hain' yazarak paylaştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:16 Kaynak: DHA
Son Dakika! CHP'nin Şişli, Kadıköy, Beyoğlu ve Küçükçekmece Adayları Belli Oldu
MİT ve Emniyetten Ortak Operasyon! 'Mavi' Kategoride Aranan Terörist İstanbul'da Yakalandı
Erdoğan, İsrail Parlamentosunda Bulunan Arap Kökenli Vekilleri Kabul Etti: Filistin'e Sırtımızı Dönmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da Aracını Durdurup Minibüsçülerle Sohbet Etti