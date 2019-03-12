Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Venezuela'da Cessna 206 Tipi Uçak Düştü: 5 Ölü

Dha Dış - Venezuela'da Cessna 206 Tipi Uçak Düştü: 5 Ölü

22 dakika önce

Venezuela'nın güneydoğusundaki Bolivar bölgesinde bulunan Gran Sabana'da Cessna 206 tipi bir düştü.

Dha Dış - Venezuela'da Cessna 206 Tipi Uçak Düştü: 5 Ölü, System.String[]
Venezuela'nın güneydoğusundaki Bolivar bölgesinde bulunan Gran Sabana'da Cessna 206 tipi bir düştü. Uçakta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Kazada, uçakta bulunan 4 asker ve 1 pilotun hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kazanın nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:22 Kaynak: DHA

Cessna, Venezuela, Güncel
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