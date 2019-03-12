Dha Dış - Venezuela'da Cessna 206 Tipi Uçak Düştü: 5 Ölü
22 dakika önce
Venezuela'nın güneydoğusundaki Bolivar bölgesinde bulunan Gran Sabana'da Cessna 206 tipi bir düştü.
Venezuela
'nın güneydoğusundaki Bolivar bölgesinde bulunan Gran Sabana'da Cessna
206 tipi bir düştü. Uçakta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.
Kazada, uçakta bulunan 4 asker ve 1 pilotun hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kazanın nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:22 Kaynak: DHA
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