Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Venezuela'da Elektrik Kesintileri Altıncı Gününde

Dha Dış - Venezuela'da Elektrik Kesintileri Altıncı Gününde

1 saat önce

Venezuela'da altı gündür yaşanan elektrik kesintileri ülkeyi felç etti.

Dha Dış - Venezuela'da Elektrik Kesintileri Altıncı Gününde, System.String[]
Venezuela'da altı gündür yaşanan elektrik kesintileri ülkeyi felç etti. Karanlıkta kalan başkent Karakas'ta süpermarketlerin yağmacılar tarafından yağmalandığı bildirilirken; hastane ve okulların hizmet veremediği belirtiliyor.

Diğer yandan elektrik kesintisi nedeniyle hastanelerde diyaliz makinesini kullanamayan 15 böbrek hastasının hayatını kaybettiği bildirildi. Karakas'ta da kesintiler nedeniyle tedavi göremeyen 17 kişi hayatını kaybetti.

"SİBER SALDIRI VE SABOTAJ"

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, elektrik kesintisinin nedeninin, ülkenin yüzde 80'inin elektrik ihtiyacını karşılayan Guri Hidroelektrik Kompleksi'ne yapılan siber saldırı yüzünden olduğunu söylemişti. Hükumet yetkilileri de, arda arda meydana gelen elektrik santrallerindeki patlama ve yangınların sabotaj olduğunu söyledi.

GUAİDO, ULUSAL ACİL DURUM İÇİN TALEPTE BULUNACAK

Ana muhalefet partisi lideri Juan Guaido, Venezuela halkına Karakas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı ulusal bir yürüyüş çağrısı yaptı. Guaido, yaşanan elektrik kesintisi dolayısıyla Venezuela Meclisi'nden ulusal acil durum ilan edilmesi için talepte bulunacağını söyledi.

Perşembe akşamından bu yana elektrik kesintisinin yaşandığı ülkenin yüzde 70'i karanlıkta.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karakas'tan görüntü

Yanan elektrik santrallerinin görüntüleri - Yagcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:57 Kaynak: DHA

Venezuela, Güncel
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