Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Venezuela'da Petrol Boru Hattında Patlama

Dha Dış – Venezuela'da Petrol Boru Hattında Patlama

1 saat önce

Venezuela'da Anzoátegui eyalettinde La Leona bölgesinden geçmekte olan petrol boru hattında patlama oldu.

Dha Dış – Venezuela'da Petrol Boru Hattında Patlama, System.String[]
Venezuela'da Anzoátegui eyalettinde La Leona bölgesinden geçmekte olan petrol boru hattında patlama oldu.

Yerel saatle 15: 30 civarında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yerel medya, patlamanın bir sabotaj sonucu olmasından şüphelenildiğini yazarken, yangını söndürmek için uzman ekipler ve itfaiye görevlileri bölgeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangından görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:41 Kaynak: DHA

Venezuela, Güncel
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