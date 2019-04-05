Dha Dış – Venezuela'da Petrol Boru Hattında Patlama
1 saat önce
Venezuela'da Anzoátegui eyalettinde La Leona bölgesinden geçmekte olan petrol boru hattında patlama oldu.
Venezuela
'da Anzoátegui eyalettinde La Leona bölgesinden geçmekte olan petrol boru hattında patlama oldu.
Yerel saatle 15: 30 civarında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yerel medya, patlamanın bir sabotaj sonucu olmasından şüphelenildiğini yazarken, yangını söndürmek için uzman ekipler ve itfaiye görevlileri bölgeye sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------
Yangından görüntü
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:41 Kaynak: DHA
Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Önerisi, AK Parti'yi Harekete Geçirdi
Merkez Bankası: Gıda Enflasyonu Sebze ve Meyve Fiyatlarındaki Artışa Bağlı Olarak Yükseldi
3 Bin Adet Madeni Parayla Bankaya Geldiler! 59 Doları 5 Saatte Saydılar
AK Parti'den ABD'ye Seçim Tepkisi: Kınıyoruz!