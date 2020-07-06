DHA-DIŞ Venezuela'da petrol rafinerisinde yangın çıktı

Venezuela 'nın Falcon eyaletinde bulunan petrol rafinesinde yangın çıktı. Yangında can kaybı olmazken, rafineride maddi hasarın meydana geldiği bildirildi.

Venezuela'nın kuzeybatısındaki Falcon eyaletindeki Cardon petrol rafinerisinde yangın çıktı. Çıkan yangın ile ilgili açıklamalarda bulunan Falcon Valisi Victor Clark, 310 bin varil işleme kapasitesi bulunan rafinerideki yangının hızla kontrol altına alındığını belirtti. Clark, yangında ölen yada yaralanan olmadığını ifade etti. Clark yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Rafineriden yangın görüntüsü...

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