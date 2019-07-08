DHA DIŞ - Venezuela'da taraflar Barbados'ta bir araya gelecek
26 dakika önce
– Venezuela'da yönetimin temsilcileri ve muhalefet temsilcileri Norveç'in arabuluculuğunda Barbados'ta bir araya gelecek.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:37 Kaynak: DHA
– Venezuela
'da yönetimin temsilcileri ve muhalefet temsilcileri Norveç
'in arabuluculuğunda Barbados'ta bir araya gelecek.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido'nun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, iki taraftan da temsilcilerin Mayıs ayında Norveç'te yapılan görüşmelerin ardından yine bir araya geleceği belirtildi.
Tarafların hangi gün bir araya geleceği belirtilmezken, Karayipler
'de bir ada ülke olan Barbados'ta yine Norveç'in arabuluculuğunda görüşmelerin devam edeceği açıklandı.
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