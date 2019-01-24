Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Venezuela'daki Protesto Gösterilerinde 16 Kişi Hayatını Kaybetti

Dha Dış - Venezuela'daki Protesto Gösterilerinde 16 Kişi Hayatını Kaybetti

24 dakika önce

Venezuela'da hükümet karşıtı protestolar sırasındaki çatışmalarda en az 16 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Dha Dış - Venezuela'daki Protesto Gösterilerinde 16 Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Venezuela'da hükümet karşıtı protestolar sırasındaki çatışmalarda en az 16 kişinin öldüğü belirtiliyor.

El Pitazo'nun haberine göre, protestocular güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmesiyle çıkan çatışmalarda Amazonas, Barinas, Bolivar, Portuguesa, Tachira ve başkent Caracas'ta 16 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin birçok bölgesinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı protesto ve destek gösterileri düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:42 Kaynak: DHA

Hükümet, Venezuela, Güncel
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