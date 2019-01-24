Dha Dış - Venezuela'daki Protesto Gösterilerinde 16 Kişi Hayatını Kaybetti
24 dakika önce
Venezuela'da hükümet karşıtı protestolar sırasındaki çatışmalarda en az 16 kişinin öldüğü belirtiliyor.
Venezuela
'da hükümet karşıtı protestolar sırasındaki çatışmalarda en az 16 kişinin öldüğü belirtiliyor.
El Pitazo'nun haberine göre, protestocular güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmesiyle çıkan çatışmalarda Amazonas, Barinas, Bolivar, Portuguesa, Tachira ve başkent Caracas'ta 16 kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin birçok bölgesinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro
'ya karşı protesto ve destek gösterileri düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:42 Kaynak: DHA
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